Başkan Söğüt, "Gençlerimiz için hazırlıyoruz"
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Başkan Söğüt, "Gençlerimiz için hazırlıyoruz"

29.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:53
Başkan Söğüt,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçirilecek spor salonu ve gençlik merkezi projesi için Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hayata geçirilecek spor salonu ve gençlik merkezi projesi için Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Körfez Güney Mahallesi'nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 16 milyon liralık yatırımla spor salonu ve gençlik merkezi projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında 500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu standartlara uygun olarak inşa edilecek. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hayata geçirilecek projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Projede yapılacak revizyonlar ve son durum ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Söğüt, ilçenin önemli bir eksikliğinin proje ile gidereceklerini belirtti. Söğüt, "Bu önemli projemiz ile geleceğimiz olan gençlerimize önemli bir olanak sunarken, altında yer alacak otopark ve kapalı pazar alanı ile bölgenin ihtiyaçlarına da cevap vereceğiz. Gençlerimiz için güzel bir projeyi hayata geçiriyor olmak, bizleri de heyecanlandırıyor" dedi. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, 'Gençlerimiz için hazırlıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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