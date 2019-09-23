Başkan Sever'den asfalt müjdesi

23.09.2019 11:45

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, asfalt çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçeye yapılması planlanan kara yolu asfalt çalışmalarının kısa zaman içerisinde başlayacağını kaydetti. Başkan Sever yaptığı açıklamada, "Söğüt-Bilecik, Söğüt-Eskişehir, kara yolu asfalt çalışmaları yakın tarihte başlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarda emeği geçenlere de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA