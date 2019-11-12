Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti

12.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:54

Türkiye, Balkan ve Dünya sıralamalarında derece alan sporcular Başkan Sertaslan'ı ziyaret etti.



Gemlik Dojo Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Beyzanur Kahya, karatenin kumite dalında Türkiye ve Balkan şampiyonu, 15 yaşındaki Kadir Furkan Genç ise aynı dalda dünya üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcular, başarılarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile paylaştı. Ziyarette Dojo Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Özler ile Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Kazım Bulut da hazır bulundu.



Genç sporcular ile makamında görüşen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Sertaslan, Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan ile Şehit Mehmet Koray Pınar Orta Okulu öğrencisi Beyzanur'u başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:



"Daha önce de söylediğimiz gibi, ilçemizin genç ve başarılı sporcuları ile anılmasını istiyoruz. Gemlik Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek. Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum. Kendilerini yetiştiren hocamızı da tebrik ediyorum. Fakat ülkemizde futbol dışında diğer sporların çok fazla maddi getirisi olmuyor. Bu yüzden gençlerin sporla ilgilendikleri kadar derslerine de ağırlık vermelerini, okullarından geri kalmamalarını, aynı başarıyı eğitim hayatlarında da göstermelerini diliyorum. Barışın ve huzurun şehri Gemlik, spor alanındaki üstün başarıları ile de anılacak."



Kadir Furkan Genç, bir diğer sporcu İsmail Baran Tuncer ile Diyarbakır'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi temsil edecek. - BURSA

Kaynak: İHA