Başkan Şerifoğulları esnafla bir araya geldi - Haberler
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Başkan Şerifoğulları esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Şerifoğulları esnafla bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye İş Merkezi ve Büyük Çarşı esnafını ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye İş Merkezi ve Büyük Çarşı esnafını ziyaret etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birlikte yönetim ilkesi çerçevesinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Belediye İş Merkezi ve Büyük Çarşı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinleyip hayırlı işler temennisinde bulundu. Pandemi süreci kapsamında alınması gereken tedbirlerin hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, esnaflara aşı olunması konusunda çağrıda bulundu. Esnaflarla sık sık bir araya gelerek istişarede bulunduklarını belirten Başkan Şerifoğulları, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Talepleri yerinde görerek çözüm üretiyoruz. Birlikteliğimizden aldığımız güçle her geçen gün Elazığ'ımızın geleceğine değer kazandırıyoruz." dedi.

Başkan Şerifoğulları'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar ise "Başkanımızı iş yerlerimizde ağırlamaktan ve çalışmalarını birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduk" diye konuştu.

Başkan Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarla da bol bol sohbet etti. - ELAZIĞ

Başkan Şerifoğulları esnafla bir araya geldi

Başkan Şerifoğulları esnafla bir araya geldi

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