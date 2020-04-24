Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi
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Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Haber

Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi

Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi 4 kişi serbest bırakıldı, 8 kişinin işlemi devam ediyor Burdur Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şahıslar adliyeye sevk edildi.

24.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:23
Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi

Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi

4 kişi serbest bırakıldı, 8 kişinin işlemi devam ediyor

BURDUR - Burdur Yeşilova ilçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şahıslar adliyeye sevk edildi.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmışlardı. Tedavileri tamamlanan Başkan Şenel ve eşi Burdur Devlet Hastanesinden taburcu oldu.

Diğer yandan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin plakalarını kapatarak Antalya'ya döndüklerinin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından yürütülen operasyonların bir ucu Antalya'ya dayandı. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E.' ninde aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerini ardından Yeşilova Adliyesine sevk edildi.

Gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla, biri emniyetten olmak üzere 4 kişi serbest bırakılırken, zanlılardan 8 kişinin ise Yeşilova Adliyesinde işlemleri devam ediyor.

Başkan Şenel'e silahlı saldırı düzenleyen şahıslar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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