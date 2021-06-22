Başkan Selvitopu, kente hep birlikte sahip çıkılması çağrısı yaptı
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Başkan Selvitopu, kente hep birlikte sahip çıkılması çağrısı yaptı

Başkan Selvitopu, kente hep birlikte sahip çıkılması çağrısı yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Seniye Nazik Işık'ın İzmir Kent Konseyi Başkanı olması nedeniyle boşalan Karabağlar Kent Konseyi Başkanlığı'na Alev Ağrı seçildi.

Karabağlar Kent Konseyi 1. Olağanüstü Genel Kurulu, "başkan seçimi" gündemiyle Karabağlar Belediyesi Bozyaka Kültür Merkezi'nde toplandı. Genel kurula, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, meclis üyeleri, muhtarlar, genel kurul delegeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel kurulda divan başkanlığına Zafer Levent Yıldır getirilirken, Feryal Güllüada ve Levent Mete de divan üyesi olarak yer aldı.

Yıldır'ın genel kurulu açış konuşmasının ardından Seniye Nazik Işık, bugüne kadarki katkıları nedeniyle konsey üyelerine ve Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Kente sahip çıkma çağrısı

Başkan Selvitopu da konuşmasına, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Işık'ı kutlayarak başladı ve "Bu bizim için bir onurdur. Bunda hepinizin çok emeği var. Buradan bir kez daha, 5,5 buçuk yıldır Karabağlar Kent Konseyi'nin yükünü çeken, canla başla çalışan Nazik Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yürekten, içten koşturdu" dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak Kent Konseylerini önemsediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Yapılacak yasal düzenlemelerle daha aktif hale gelmelerinden yanayız. Katılımcılıktan bahsediyorsak, en temel taşlarından bir tanesi de Kent Konseyleri olmalı" diye konuştu.

Bu tür buluşmalarda, Karabağlar'la ilgili temel konuları sıkça gündeme getirdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, üniversite alanı, kentsel dönüşüm, Poligon Deresi konularında duruşlarının net olduğunu vurguladı. Bu konularda kamu çıkarını gözetme ve kişisel ranta fırsat vermeme yaklaşımlarını sürdüreceklerini söyleyerek, "Halkımız bu işler doğru düzgün yapılsın diye bize görev veriyorlar. Kent Konseylerinin bakışı da bu olmalı. Kentteki dinamiklerin hepsinin bu kente sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Yeni salonlar yolda…

Başkan Selvitopu, genel kurul yapılabilecek bir çok yeni salonu Karabağlar'a kazandırdıklarını da söyledi. Gelecek birkaç ay içinde, yapımı tamamlanan Kibar, Yeşilyurt, Tahsin Yazıcı, Marangozluk Çıraklık Eğitim Merkezi gibi tesislerde herkese hizmet edebilecek modern salonların hizmete açılacağını belirterek, "Artık Karabağlar'da bir tek bu salona sıkışıp kalmayacağız. Onları açtıktan sonra burasını da ilçemize yakışır bir salon haline getireceğiz" dedi.

Başkan Selvitopu, spor yapmak isteyen çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Karabağlar'a hizmet edecek Atatürk Gençlik Merkezi'nin temelini yakında atacaklarını da vurguladı.

Seçimler yapıldı

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, bugüne kadarki çalışmaları nedeniyle Seniye Nazik Işık ve Karabağlar Kent Konseyi üyelerine plaket verdi.

Daha sonra başkan seçimine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Alev Ağrı, oy birliğiyle Karabağlar Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Ağrı, genel kurula teşekkür ederken, yürütme kurulu üyeleri Ağrı'ya çiçek, önceki başkan Işık'a da çeşitli armağanlar verdi.

Ağrı'nın özgeçmişi...

Alev Ağrı Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nden mezun oldu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi'nde memuriyete giriş yaptı. 1987 yılında Konak Belediyesi'nde çalışmaya başladı. 2009 yılında Konak Belediyesi'nden emekli olan Ağrı, 2009-2013 yılında TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde yönetim kurulunda ve sürekli mesleki gelişim sürecinde görev aldı. 2014 yılından 2019 yılına kadar Karabağlar Belediyesi CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürdü. Ağrı geçen ay emekli oldu.

Kaynak: Bültenler

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