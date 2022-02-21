Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, Yenişehir'de vatandaşlarla buluştu

Başkan Vahap Seçer ve Başkan Abdullah Özyiğit esnaf ziyaretlerinden önce ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Güvenevler Mahallesi'nde açılan Mesleki Eğitim Merkezi-MERCEK'i gezdi. MERCEK'te kurulan eğitim atölyelerinde incelemelerde Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, burada verilecek eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Seçer'den gençlere başvuru çağırısı

MERCEK'te meslek edinme kurslarına başvuruların başladığını dile getiren Başkan Vahap Seçer, "Burada girişimcilik, bilişim ve giyim konusunda eğitimlerin verildiği ve meslek öğretildiği bir alan yaratacağız. Teknoloji konusunda, bilişim konusunda önemli eğitimler verilebilecek. Bölgedeki Rus nüfusun da arttığını düşünürseniz, Rusça, Almanca gibi bölgede şu anda aranılan yabancı diller konusunda da önemli eğitimlerin verileceği bir merkez olacak. Bugünden itibaren de başvurular başladı. mersin.bel.tr ya da Teksin Mersin aracılığıyla bizlere gençlerimiz müracaat edebilir. Burada eğitimleri sonucunda alacakları sertifika, Milli Eğitim tarafından da geçerli sayılacak. Bütün gençlerimizi, ihtiyaç sahibi gençlerimizi ya da meslek edindirme konusunda kurs almak isteyen gençlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Özyiğit, "Hemşehrilerimizin meslek edinmesine ve daha kaliteli yaşamalarına katkı sağlayacak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yine Yenişehir'de açılan Öğrenci Danışmanlık Merkezi – MERCİ ve MERCEK ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, "MERCİ de gençlerimiz ve çocuklarımızın yaşamın zorluğunu aşmak adına onların destek alabileceği çok özel bir mekân. Yine Yenişehir'de çok yakın bir mesafede planlanmış ve hayata geçmiş durumda. Hemşehrilerimizin meslek edinmesine ve daha kaliteli yaşamalarına katkı sağlayacak önemli bir merkez olan MERCEK de hayata geçti. Burada vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetleri alabilecekler. Ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. MERCEK kentimize hayırlı olsun." dedi.

MERCEK'ten sonra Aydınlıkever Mahallesi semt pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, hem esnafı hem de vatandaşları dinleyerek, talep ve önerilerini aldı. Semt pazarından sonra "Dershaneler Sokağı" olarak da bilinen Dumlupınar Caddesi esnafını da gezen Başkan Seçer ve Başkan Özyiğit, vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi. Hafta sonu gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Vahap Seçerve Başkan Abdullah Özyiğit'e, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu da eşlik etti.

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