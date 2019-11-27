Başkan Seçer'den, yolcunun hayatını kurtaran şoföre teşekkür

27.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:06

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde kullandığı otobüste kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Faruk Özcan'ı kalp masajı ile hayata döndüren şoför Aziz Oğuz'u makamında ağırlayarak, gösterdiği insanlık örneği için teşekkür etti.



Mersin Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförü olarak görev yapan Aziz Oğuz, geçtiğimiz günlerde otobüste kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Faruk Özcan'a müdahale edip, kalp masajı uygulamış, otobüsü yolcularla birlikte hastaneye kadar götürmüş ve Özcan'ın hayatını kurtarmıştı. Başkan Seçer, Aziz Oğuz'u makamında ağırlayarak teşekkürlerini iletti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu da katıldı.



"Bir hayat kurtardın. Bu, çok değerli ve kutsal bir şey"



Seçer, Oğuz'a vatandaşlar adına da teşekkür ederek, bu davranışın diğer personele de örnek teşkil etmesini diledi. Seçer, "Güzel bir iş yaptın gerçekten. Sorumluluk sahibi bir çalışanımızın yapacağını yaptın. Sana teşekkür ediyorum. Bir hayat kurtardın. Bu, çok değerli, çok kutsal bir şey. Vatandaşlarımız adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Seni tüm personel adına kutluyorum. İnşallah bu da bir sorumluluk vesilesi olur. Vatandaşlarımıza yapacağınız bu yardımlar diğer personele de iyi bir örnek teşkil eder. Onlar da en azından sizden feyz almış olur" dedi.



Şoför Oğuz ise "İnsanlık görevimizi yaptık. Belediyemizin vermiş olduğu sağlık eğitimlerinden çok güzel yararlandım. Bunları o anda başımıza gelen bir olayda vatandaşımıza uyguladım. Hayata döndü. Mutluyum. Sizleri tanıdığım için de ayrıca mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaşlı hastayı sedyeye kadar kollarında taşıdı



Şoför Oğuz'un 29 numaralı Şehir Hastanesi-Üniversite hattına yaptığı sefer sırasında, akşam saatlerinde Güneykent eski çocuk hastanesi durağından aldığı yolcu aniden rahatsızlandı. Oğuz, kalp krizi geçirdiğini anladığı Faruk Özcan'a, daha önce Büyükşehir bünyesinde aldığı ilk yardım eğitimlerinden faydalanıp ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, kalp masajı yaptı. Otobüsü Şehir Hastanesine süren Oğuz, yaşlı hastayı sedyeye kadar kollarında taşıdı ve sergilediği örnek davranışla Özcan'ın hayatını kurtardı. Hayata yeniden tutunan Özcan, tedavisi yapıldıktan sonra Şoför Oğuz'un yanına kadar giderek teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA