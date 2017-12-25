Başkan Sebahat Sarıoğlu: Kütahyalı Sanatçılar Bu Dönem Adeta Altın Çağını Yaşıyor

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Kütahyalı sanatçıların adeta altın çağını yaşadığını ifade etti. Merkezin giderlerinin karşılanması için Belediye Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi.



Gecede konuşan Başkan Sarıoğlu, destekleri sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti.



Kütahyalı sanatçıların bu dönem adeta altın çağını yaşadığını dile getiren Sarıoğlu, "Kent Konseyi Sanat Merkezi'nde sanatın her dalıyla uğraşan sanatçılarımız var. Sanat merkezinin bir geliri yok. Kirası da yok. Sadece orada yapılan masrafların çıkartılması için böyle bir etkinlik yaptık. Duvarlı boyadık. Çünkü Belediye Başkanımızın öyle istemişti. Merkezdeki yerleri de boyayacağız. Başta Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu'na çok teşekkür ediyordum.Kütahya sanatçılar açısından altın çağını yaşıyor. Valimiz, belediye başkanımız ve emniyet müdürümüz sanatçının arkasında ve destekçisi" diye konuştu.



Geceye Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Müze Müdürü Metin Türktüzün, KÜTAV Başkanı Adil Özkan, iş adamı Murat Göksu, AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, Vefa Derneği Başkanı Adnan Gencer ve çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. (EFE) - KÜTAHYA