Başkan Saygılı Esnafları Ziyaret Etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Kırıkkale'nin geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Başkan Saygılı, Barbaros Hayrettin, Turgut Reis ve Ankara caddesindeki esnafları ziyaret etti.

Belediye çalışmaları hakkında esnaflara bilgi veren Saygılı, esnafların isteklerini dinledi.

Başkan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için esnaflardan destek istedi.

Kırıkkale'de var olan dürüst ve şeffaf belediyeciliğin devamı için halkın yeniden desteğine talip olduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu: "Bende esnaflıktan geldiğim için, var olan kaynakları ve elde bulunan parayı planlı bir şekilde kullanmanın ne denli önemli olduğunu çok iyi bilirim. Geride kalan zaman zarfında belediyecilik anlamında hizmetlerimizin hiçbirinde aksaklık yaşamadık. Hem halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına çare bulduk hem de elimizdeki kaynakları planlı bir şekilde kullanma gayretinde olduk. Bu aşamada ortaya koyduğumuz dürüst ve şeffaf belediyecilik idaresi en büyük referansımız oldu.

Belediyecilikte edindiğimiz tecrübe ve gençliğin de verdiği enerjiyle, inşallah Kırıkkale'nin geleceğinin daha güzel olması için çaba sarf edeceğiz. Hizmetlerimizin devamı için yeniden halkımızın desteklerine talibiz. Biz geride kalan süre içinde hep halkımızın arasında olduk. Önümüzde ki zaman diliminde de hep halkımızla kol kola olacağız."