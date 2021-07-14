Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı
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Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı

Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşanan o geceyi anlattı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşanan o geceyi anlattı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 5. yıl dönümü vesilesiyle İHA muhabirine yaşadıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye'de ilk meydana inen şehrin Kırıkkale olduğunu söyledi.

"Karşılarında bu millet var"

Üniforma giymiş teröristlerin demokrasiye ve milli iradeye darbe vurmak istediklerini dile getiren Saygılı, "5 yıl geçti, hain bir darbe girişimiydi. Üniforma giymiş teröristler ülkemizin demokrasisine milli iradeye darbe vurmak istediler. Ama karşılarında milleti buldular. Rabbim inşallah bir daha bizi bu tür şeylerle bizi karşı karşıya bırakmaz" dedi.

"İnsanlarımız akın akın Ankara'ya gitti"

Kırıkkale'den akın akın insanların Ankara'ya destek için gittiğini anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Ama tüm dünya gördü ki bütün hainler de gördü demokrasisine sahip çıkan milli iradesine sahip çıkan bir millet var karşılarında. Bu tür davranışların artık karşılıksız kalmayacağını çok net bir şekilde gördüler. Biz, Ankara'ya çok yakın olmamız münasebetiyle çok erken haberdar olduk. Kırıkkale bu manada meydana ilk inen şehirdir. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'mız ki adını sonradan değiştirdik. Tıklım tıklım doldu. Henüz Cumhurbaşkanımız canlı görüntüye bağlanmamıştı. Buradan da insanlar akın akın Ankara'ya gitti. Burada herhangi bir olayın olmadığını görünce Ankara'ya destek vermeye gittiler. Bu manada da şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Ankara'daki kardeşlerimiz. İnşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Ama yaşatmaya kalkarlarsa da karşılarında aziz milleti bulacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

"Kırıkkale, Türkiye'de meydana inen ilk şehirdir"

Saygılı, "Kırıkkale halkına mesajlarımızla anonslarımızla meydana inmeleri davetinde bulunduk. Bu manada da Kırıkkale, Türkiye'de ilk meydana inen şehirdir. Bizler bütün güvenlik personelimizin hepsinin tamamını meydana yığdık belediye olarak. Şehrimize her hangi bir müdahale olur mu diye de tedbirlerimizi aldık. Belediyemizin iş makinalarını yolları kesmek üzere çıkarttık. Ama vatandaşımız akın akın meydana dolduğu için hiçbir güç de milletimizin karşısında duramazdı. Rabbimize şükürler olsun ki Kırıkkale'de bir olay olmadı" şeklinde konuştu.

"Yeni çeri padişaha isyan ettiğinde kılıcını halka doğrultmamıştır"

En ufak bir saldırı girişiminde 7'den 70'e bu aziz milleti karşılarında bulacaklarını belirten Saygılı, "Hiç kusura bakmasınlar en ufacık bir saldırılarında dahi bu aziz milleti 7'sinden 70'ine karşılarında bulacaklardır. Yeniçeri dahi padişaha isyan ettiğinde kılıcını halka doğrultmamıştır. Bu hain alçaklar devletin millet imkanıyla almış olduğu silahları milletin üzerine attılar. Acı olan da bu. Milletin silahıyla hainler teröristler üniforma giymiş teröristler maalesef bizim vatandaşları şehit etti. Ama aziz milletimizin yanında şanlı ordumuzu şanlı polis teşkilatımızı da buldular" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı
Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı
Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı
Başkan Saygılı, 15 Temmuz gecesini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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