Başkan Say, Babalar Günü'nde üç kuşakla bir araya geldi
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Başkan Say, Babalar Günü'nde üç kuşakla bir araya geldi

Başkan Say, Babalar Günü'nde üç kuşakla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Babalar Günü nedeniyle dede, baba ve torunu evlerinde ziyaret etti.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Babalar Günü nedeniyle dede, baba ve torunu evlerinde ziyaret etti.

Başkan Say, Yenicami Mahallesi'nde ikamet eden Yenigül ailesini ziyaret ederek dede Muhyettin ve oğlu Mehmet Yenigül'ün Babalar Günü'nü kutladı. Dede, baba ve torunun bulunduğu ziyarette üç kuşak ile bir araya gelen Başkan Say, dede Muhyettin Yenigül'e sağlık ve afiyetler diledi. Torun Ali Osman Yenigül'ü seven ve çeşitli hediyeler veren Başkan Say, çocuklara babalarının gölgelerinin yettiğini söyledi. Başkan Say, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi. - VAN

Başkan Say, Babalar Günü'nde üç kuşakla bir araya geldi
Başkan Say, Babalar Günü'nde üç kuşakla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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