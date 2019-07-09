Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi sakinleriyle buluştu

Tekirdağ'ın Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle toplantısında Cemaliye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Toplantıdan önce Cemaliye Mahallesi'ne giden ve sokakları gezerek çalışma yapılması gereken yerleri tek tek yerinde inceleyen Başkan Sarıkurt, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek bilgiler aktardı.

Yirminci mahalle toplantısı

Yirminci kez düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Cemaliye Mahallesi muhtarlık binası önünde gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Güner Çetin ve İbrahim Turgut Bolat, Belediye Meclis Üyeleri Değer Kara ve Nazmi Yamanoğlu, Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur ve CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş'ın katıldığı toplantı Başkan Sarıkurt'un belediye faaliyetlerine yönelik sunumu ile başladı. Başkan Sarıkurt, bilgilendirme sunumunun ardından mikrofon uzatılan vatandaşlardan gelen soruları tek tek cevapladı ve notlar aldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinleyen Başkan Sarıkurt, çözüme yönelik hızlı adımlar atmak için elinden geleni yapacağını ifade ederken talep ve şikayete konu görüşleri ilgili birim ve kurumlara iletilmek üzere kayıt altına aldı.

Vatandaşlardan Başkan Sarıkurt'a teşekkür

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmasının sonunda alanda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sarıkurt, yakın ilgi gösteren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle toplantılarının gerçekleşmesinden ve Başkan Sarıkurt'un halka yakınlığından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Sarıkurt'la birebir iletişim kurabildikleri için mutlu olduklarını söyleyerek Başkan Sarıkurt'a bu imkanı sağladığı ve yakın ilgi gösterdiği için teşekkür ettiler. "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları program dahilinde Çorlu'nun diğer mahallelerinde de gerçekleştirilecek. Buluşmalar sosyal medya hesaplarının yanı sıra çeşitli iletişim araçlarıyla ilgili mahallelerde yaşayan vatandaşlarla paylaşılacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA