Başkan Saraçoğlu'ndan Ekmek Fiyatı İndirimine Destek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına ürünlerinde yüzde 30 oranında indirime giderek destek veren Ekmekçioğlu Unlu Mamulleri işletmesini ziyaret etti.

Başlatmış olduğu indirim kampanyası dolayısıyla Ekmekçioğlu Unlu Mamullerini ziyaret eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, iş yeri sahibi Hikmet Ekmekçioğlu'na şahsı adına teşekkür etti.

Ekmekçioğlu Unlu Mamullerin yaptıkları indirimle tüm Kütahya'ya örnek olacak bir davranış sergilediğini söyleyen Saraçoğlu;" Cumhurbaşkanımızın tüm firmalara bu konudaki talimatlarını biliyoruz. Halkın en çok ihtiyacı olan ekmekte bu şekilde bir indirim uygulamalarından dolayı Cumhurbaşkanımız ve Belediyemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ekmeğin Kütahya'daki diğer yerlerde 1.25 TL'den, bu işletmede ise 90 kuruştan satışa sunulduğunu belirten Başkan Saraçoğlu;"Bildiğiniz gibi Kütahya'da 250 gram ekmek 1,25 TL'den satılıyor. Ama bu fırınımız ekmeği 90 kuruştan satışa sunuyor. Ev ekmeği dediğimiz 750 gram ekmek Kütahya'da 3.50 TL'den satılıyor. Bu fırınımızda 2.50 TL'den satışa sunuluyor. Simit ve poğaçalar Kütahya'da 1.25 TL.'den, bu fırınımızda ise 90 kuruştan satışa sunuluyor. Ekmekçioğlu Unlu Mamulleri ürünlerinde yüzde 30 oranında bir indirim uyguluyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Hikmet beye halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Diğer fırın işletmelerimizi de benzer indirimlere davet ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret amacının bir işletmenin reklamını yapmak olmadığına vurgu yapan Saraçoğlu; "Biz burada asla bir işletmenin reklamını değil, kendi karından fedakarlık ederek toplumun ihtiyacına cevap veren bir hizmeti duyurmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşletme sahibi Hikmet Ekmekçioğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyup, Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyasına destek vermek ve halka daha ucuza ekmek sunmak için tüm ürünlerinde yüzde 30'a varsan indirime gittiklerini belirterek, "Bu ekmek tüm bayilere 90 kuruşa gidiyor, siz poğaçayı bayiye götürdüğünüzde 90 kuruşa alıyorlar. Eğer bu fiyatlardan zarar ediyorsak bütün fırıncılar zarar ediyor. Bizim fırınımızın bir farkı var, biz bayiye vermiyoruz, bayi fiyatına direk vatandaşımıza satıyoruz" şeklinde konuştu.(EFE) - KÜTAHYA