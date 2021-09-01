Başkan Sandal'ın mahalle mesaisi aralıksız devam ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'daki mahalle ziyaretlerine Körfez ve Alpaslan mahalleleri ile devam etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'daki mahalle ziyaretlerine Körfez ve Alpaslan mahalleleri ile devam etti. Mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da yer aldığı programda Başkan Sandal sokakları gezdi, esnafı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Körfez Mahallesi muhtarlık hizmet binasında Mahalle Muhtarı Erdal Er ile buluşan Başkan Sandal tamamlanan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Daha güzel bir Körfez Mahallesi için yeni projeleri hazırlamaya devam ettiklerini belirten Sandal, mahallede belediye hizmet alanları içerisindeki alanlarda çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarının başlamasıyla ilgili bürokratlarına talimat verdi. Başkan Sandal, "Körfez Mahallemizdeki sorunları ciddi oranda çözmüş bulunuyoruz. Daha önce yaptığımız doğru planlamalar neticesinde mahallemizin öncelikli ihtiyacı yol yapım çalışmalarını neredeyse bitirdik. Bazı güzergahlarda tamamlamamız gereken çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımızı gündemimize almış bulunuyoruz. Mahallemizden talep olarak dile getirilen hayvan parkı, sosyal tesisler ve kavşak düzenlemesi gibi konuları da imkanlarımız doğrultusunda değerlendireceğiz. İlgili bürokrat arkadaşlarımız notlarını aldılar, en kısa sürede bu konudaki çalışmalarını da tamamlayacaklar. Ele ele verdikçe sorunlarımızı nasıl çözdüğümüzü bir kez daha görüyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Erdal Er, Başkan Serdar Sandal ve Bayraklı Belediyesinin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını, mahalledeki problemlerin tek tek çözüme kavuşmasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Dünya Barış Anıtı Sosyal Tesisini de inceledi

Körfez Mahallesinin ardından Dünya Barış Anıtı Sosyal Tesisindeki çalışmaları inceleyen Başkan Sandal, "Sosyal tesisimiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle, çok yakında vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın keyifle zaman geçirebilecekleri yepyeni bir mesire ve piknik alanına kavuşacağız. Kafeterya ve park alanlarındaki yenileme çalışmalarının da bitmesiyle Dünya Barış Anıtı Sosyal Tesisimiz tam kapasiteyle, yüksek standartlarda hizmet vermeye başlayacak" diye belirtti.

Alpaslan Mahallesinin sorunları adım adım çözülüyor

Mahalle ziyaretlerinde Başkan Sandal'ın ikinci adresi Alpaslan Mahallesi oldu. Mahalle muhtarlığını ziyaret eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle muhtarı Fahri Karatay ile birlikte sokakları dolaştı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak muhtarlık hizmet binasının da içinde yer aldığı yeni park çalışmasını inceleyen Başkan Sandal çalışmaların tamamlanıp kısa zaman içerisinde parkın hizmete gireceğini belirtti. Esnaf görüşmeleriyle devam eden programda esnafın mahalle ile ilgili talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, "Alpaslan Mahallemizdeki sıkıntılarımızı da adım adım çözüyoruz. Alpaslan'da ciddi mesafe kat ettik. Bazı sokaklarımızda küçük dokunuşlarla vatandaşlarımızın taleplerini de karşılamış olacağız" diye ifade etti.

"Gençlerle futbol oynadı"

Şehit Ümit Boz Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan düğün salonunun da kısa zamanda hizmete gireceği müjdesini veren Serdar Sandal, spor tesisindeki çocuk ve gençlerle bir süre sohbet edip futbol oynadı. Başkan Sandal, "Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti yapacağız demiştik. Gençlerimizin daha sağlıklı koşullarda spor yapmaları için yatırım planlarımız içerisinde olan halı saha zeminini de yeniliyoruz" dedi. Ziyaret boyunca vatandaşların dilek ve taleplerini dinleyen Başkan Sandal, "Kentsel dönüşüm, belediye hizmetlerimiz ve sağlıklı bir kent planlaması için temel gündemimiz. Gerek bakanlık düzeyinde gerekse de büyükşehir bünyesinde temaslarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. 24 mahallemizdeki çalışmalarımız ise eş zamanlı sürüyor. Muhtarlıklarımız ve büyükşehir belediyemizle kurduğumuz koordinasyon sayesinde temizlikten sokak iyileştirmelerine; yol yapım çalışmalarından yeni parklar ve sosyal tesislerin yapımına kadar birçok alanda hızlı sonuçlar alıyoruz. Bayraklı'daki değişim gün geçtikçe hissediliyor, daha çağdaş, daha yaşanılabilir bir Bayraklı hedefiyle tüm mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu. Alpaslan Mahalle Muhtarı Fahri Karatay ise, "Yollarımız asfaltlandı, kilit parkelerimiz döşendi, muhtarlık binamız yenilendi, parkımız yenileniyor, kreş talebimiz de umarım gerçekleşecek. Serdar Başkanımdan mahallemize olan hizmetlerinden dolayı çok memnunuz, kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan Başkan Sandal, programı boyunca gençlerle, çocuklarla ve esnafla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı