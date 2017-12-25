Başkan Salman ve Başkan Kurt, Başkan Karaaslan'ı Ziyaret Etti

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Karaaslan, Başkan Salman ve Başkan Kurt'a, Kapadokya, Uçhisar ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. Başkan Salman, Başkan Karaaslan'a kendi yazdığı 'Yaptıklarım Yazdıklarım' adlı kitabını hediye etti. - NEVŞEHİR