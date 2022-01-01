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Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı

Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yılbaşı akşamı görevde bulunanlara tatlı ikramında bulundu.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yılbaşı akşamı görevde bulunanlara tatlı ikramında bulundu.

Sosyal medya hesabından yılbaşını kutlayan Başkan Şahiner, "Bu gece memleketimizin huzuru için çalışan Emniyet, jandarma, cezaevi, zabıta, itfaiye, sağlık ekipleri ve gazetecilere, tüm hemşehrilerim adına tatlı ikramında bulunduk. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı

Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı

Başkan Şahiner'den yılbaşı ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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