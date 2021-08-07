Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören çerez fabrikasına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hasar gören çerez fabrikasına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın 3 Ağustos günü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şimşir Mahallesi'nde bulunan çerez fabrikasının baca kısmında meydana gelmiş ve çatıya büyük zarar vermişti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında olay yerinde olan ve çalışmaları takip eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin tekrar ziyarette bulunarak son durum hakkında bilgiler aldı.

Şahin, "İlçemiz Şimşir Mahallesinde Bağdatlılar Çerez Fabrikasında geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeniyle fabrikayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediyemizin tüm imkanları ile işletmemizin yanındayız. Rabbim tüm afetlerden ilçemizi ve ülkemizi korusun" dedi. - DÜZCE

Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Yonca Evcimik Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mete Gazoz Valentin Rosier Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Şahin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 11:21:41. #1.14#

title