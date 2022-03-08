Başkan Şahin'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Belediye Başkanı Veysi Şahin mesajında, "Türk Kadını geçmişte olduğu gibi bugün de büyük bir özveriyle ülkesini, vatanını, milletini muasır bir seviyeye taşımak için büyük bir fedakârlıkla çabalamaktır. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. Bu açıdan toplumumuzun temel taşı olan aileyi ve onu ayakta tutan kadınlarımızı güçlendirmek, bilinçlendirmek ve mutlu etmek bizlerin temel görevi olmalıdır. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kadın ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen her türlü hizmet ve faaliyetin öncüsü olmaya gayret ettik. Bütün projelerimizde, çalışmalarımızda onların fikirlerini, isteklerini ve huzurlarını ön planda tutarak ilerledik. Midyat Belediyesi olarak kadınlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadın ve Aile Merkezi (MİKAM) ve Kent Konseyi Kadın Meclisi ile kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel ve gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızın etkin bir şekilde toplumda hak ettiği konuma gelebilmesi adına onlarında dâhil olacağı birçok çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Midyat Belediye Başkanı olarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor; karşılıksız sevginin, emeğin ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi

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