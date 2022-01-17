Başkan Şahin, Çıldır Gölü'ne atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı - Haberler
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Başkan Şahin, Çıldır Gölü'ne atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı

Başkan Şahin, Çıldır Gölü'ne atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi olarak Ardahan'a gitti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi olarak Ardahan'a gitti.

Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi olarak Ardahan'a gelen CHP'li belediye başkanları kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Daha sonra Çıldır Gölü'ne geçen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve diğer belediye başkanlarına Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir tarafından, yöresel kalpak hediye edildi. Belediye başkanları donan göl üzerinde atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı.

Başkan Şahin, eşi Serpil Şahin ve CHP'li başkanlarla birlikte daha önceden Çıldır Gölü'ne atılan ağları çekerek balık avladı. Balık avı esnasında tipiye yakalanan başkanlar, burada zor anlar yaşadı. Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin buz tutan Çıldır Gölü'ne hayran kaldı. - BİLECİK

Başkan Şahin, Çıldır Gölü'ne atlı kızakla gezinti yapmanın keyfini yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Semih Şahin, Çıldır Gölü, Ardahan, Bilecik, Yerel, Haber

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