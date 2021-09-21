Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi - Haberler
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Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen halat çekme yarışmasında dize getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'u "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen halat çekme yarışmasında dize getirdi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Gaziantep'te düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliklere katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte halat çekme yarışmasına tutuştu. Yarışmada, Fatma Şahin var gücüyle halata asılınca Landrut pes etti. Fatma Şahin'in gücü karşısında kısa süreliğine şaşkınlık yaşayan Landrut, Fatma Şahin'i alkışlayarak kutladı. Hızını alamayan Fatma Şahin ise kazandığına emin olduktan sonra halatı bırakarak, rakibini alkışladı.

Alandaki vatandaşlar da alkışlayarak, Fatma Şahin'i kutladı, Landrut'a destek verdi.

Halat çekme yarışını kaybeden Landrut ise Fatma Şahin'i kutlayarak "Türkiye" sloganı attı. - GAZİANTEP

Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi

Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi

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Haber: Başkan Şahin, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Meyer-Landrut'u halat çekme yarışmasında dize getirdi - Haberler
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