Başkan Sadıkoğlu: "İnovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz"
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Başkan Sadıkoğlu: "İnovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz"

Başkan Sadıkoğlu: 'İnovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz'
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta yer alan bir şirketin Türkiye'nin ilk yerli antikor test kitini geliştirdiğini belirtti.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta yer alan bir şirketin Türkiye'nin ilk yerli antikor test kitini geliştirdiğini belirterek, "İştirakleri arasında yer aldığımız teknoparkta başarılı işlere imza atılması bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Malatya TSO olarak, bu denli inovatif çalışmaların her daim destekçisiyiz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın da iştirakleri arasında yer aldığı İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta şirket kuran İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Cihat Uçar ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Faruk Dişli yaptıkları çalışma sonucunda ELISA tabanlı antikor test kiti geliştirdi.

İLK YERLİ ANTİKOR TEST KİTİ

"Quanticor" adı verilen test kitinin korona ile mücadelede önemli bir katkı sunacağını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "İştirakleri arasında yer aldığımız İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta kurulan şirketlerin başarılı işlere imza atması bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Dünya sağlığı olarak ciddi bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde hocalarımızın kafa yorup antikor test kiti geliştirmesi hem ilimiz hem ülkemiz hem de insanlık adına önemli bir gelişmedir. Geliştirilen kitin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden güvenirlik ve doğruluk onayı alması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD'nin uyguladığı kriterlere uyumlu olması ve ELISA testi olarak geçerlilik ve güvenlik çalışması bakımından onay alan ilk yerli test olması önem arz ediyor. Yapılan çalışmayı ve emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta çalışma yürüten tüm firmaların her türlü fikirlerine destek olan ve katkı sunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya TSO olarak, bu denli inovatif çalışmaların destekçisi olduğumuzu ve bizlere düşen katkıyı da sunmaya hazır olduğumuz belirtmek isterim." dedi.

Kaynak: Bültenler

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