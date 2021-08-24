İSTANBUL-BAŞKAN RIZA AKPOLAT BEŞİKTAŞ'TA VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Muharrem ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Muharrem ayı dolayısıyla Barbaros Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Akpolat, 'Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Aşureler kendi mutfağımızda kendi aşçılarımız tarafından özenle hazırlandı' dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Barbaros Meydanı'nda kurulan çadırda Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımına katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşlara aşure ikram etti.

'MUHARREM AYI BU SIKINTILARIN ORTADAN KALKMASINI SAĞLAR'

Muharrem ayının tüm insanlığa barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum? diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Muharrem ayının birçok anlamı var. Birçok önemli hadise de Muharrem ayında yaşanmıştır. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz yangın ve sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah bu Muharrem ayı bu sıkıntıların ortadan kalkmasını sağlar. Bu ayda oruç tutan vatandaşlarımızın da hak katında kabul olmasını diliyorum. Bu meydanda her sene geleneksel olarak aşure etkinliğimizi yapıyoruz. Aşureler belediyemiz bünyesinde hazırlandı. Kendi mutfağımızda kendi aşçılarımız tarafından özenle hazırlandı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı