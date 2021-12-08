BAŞKAN RAHMİ METİN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİYLE BİRLİKTE SAHA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ…

RİZE (Habermetre) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin beraberinde başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Rize Belediyesi'nin sahada devam eden yatırımlarını gezerek meclis üyelerine bilgiler aktardı.

Saha gezi programı öncesi Rize Belediyesi hizmet binasında meclis üyeleriyle buluşan Belediye Başkanı Rahmi Metin, ilk önce meclis üyelerine ön bilgilendirme amaçlı görsel sunun eşliğinde projeler ve altyapı çalışmalarının son durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Görsel sunumun ardından Başkan Metin, beraberindeki heyetle birlikte Merkez Kentsel Dönüşüm, Millet Bahçesi, Askoroz Rekreasyon alanı, Deniz Feneri Sosyal Tesisi, Alipaşa Kadınlar Plajı, İçme Suyundan Elektrik Üretim Santrali, Çay Çöpünden Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi projelerinin devam eden saha çalışmalarını yerinde incelemede bulunarak, Rize Belediyesi bünyesinde hizmet veren Havan Rehabilitasyon Merkezi ile Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret etti.

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