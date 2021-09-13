Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci her yıl Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve halkın oylarıyla yılın en başarılı projelerine imza atan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışmada ödüle layık görüldü.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci her yıl Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen ve halkın oylarıyla yılın en başarılı projelerine imza atan belediye başkanlarının ödüllendirildiği yarışmada ödüle layık görüldü.

Görev süresinde iki buçuk yılı geride bırakırken, başarılı çalışmalara imza atan Başkan Pekmezci daha önce de Sonar araştırma şirketi tarafından 2021 yılında yapılan anket çalışmasında halkın oylarıyla 51 il belediye başkanı arasında yüzde 61,1'lik oranla en başarılı dördüncü belediye başkanı seçilmişti.

Başkan Pekmezci, Bayburt'un otopark sorununa çözüm oluşturmak adına hazırladığı ve 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreniyle yapımına başlanan Veli Şaban Mahallesi Çok Katlı Otopark projesiyle ödül aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya'da düzenlenen törenle, ödülünü Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin elinden alan Başkan Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada "Belediyeler şehirlerinin kronikleşmeye yüz tutmuş sorunlarına yönelik projeler üreterek hayata geçirmek zorundadırlar. Bizde tarih ve kültür şehri Bayburt'umuzun en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununa bir nebze olsun çözüm olmak adına Veli Şaban Mahallemizde çok katlı otopark inşasına başladık. İnşallah tamamlandığında şehrimizin yükünü hafifletecek. Bizim ve şehrimiz için oldukça önemli olan bu projemizin Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Bu ödül için projenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, bu güzel projemizi ödüle layık gören halkımıza, böylesi güzel bir ortamda bizleri buluşturan Kent ve Başkan Dergisi ekibine ve misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyük Birlik Partisi Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ve ödüle layık görülen belediye başkanları katıldı. - BAYBURT

Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü

Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

 Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Mustafa Şentop Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Pekmezci'ye ikinci başarı ödülü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:09:09. #1.11#