Başkan Pekmezci, Yardımcı'yı tebrik etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Bülent Yardımcı'yı tebrik etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Bülent Yardımcı'yı tebrik etti.

Başkan Hükmü Pekmezci mesajında; "Dün yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde tüm il genel meclis üyelerinin oylarını alarak Başkan seçilen Bülent Yardımcı'yı tebrik ediyorum. 2 yıldır başkanlık görevini yürüten Süleyman Ağın'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı