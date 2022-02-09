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Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Pekmezci'den İHA'ya ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İhlas Haber Ajansına (İHA) ziyarette bulundu.

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İhlas Haber Ajansına (İHA) ziyarette bulundu.

Başkan Pekmezci, İHA Bayburt muhabiri Öznur Demir'e gerçekleştirdiği ziyarette projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Basının önemli bir güç olduğu vurgusunda bulunan Pekmezci, gazetecilerin zor bir görev üstlendiğini dile getirerek Demir'e çalışmalarından ötürü başarılar diledi.

Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pekmezci'ye teşekkür etti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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