Başkan Pamuk, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ziyaretleri kapsamında Adanalıoğlu, Karacailyas ve Yeşilçimen'i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Adanalıoğlu Mahallesi'nde Akdeniz Belediyesi tarafından yapımı ve yenileme çalışmaları tamamlanan bin kişilik 'Adanalıoğlu Çok Amaçlı Mahalle ve Taziye Evin'inde incelemelerde bulunan Pamuk, kendisine yoğun il gösteren mahalle sakinleriyle sohbet etti. Bir yandan vatandaşları dinleyen Pamuk, diğer yandan da belediye olarak Adanalıoğlu'na sundukları hizmetleri ve bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Pamuk, vatandaşların dile getirdiği taleplerin, ihtiyaç ve eksikliklerin en kısa süre içinde belediye fen işleri ekipleri tarafından giderileceğinin altını çizdi.

Akdeniz Belediyesi tarafından Yeşilçimen Mahallesi'nde yapımına başlanan taziye evinin inşaatında da incelemelerde bulunan Pamuk, burada da mahalle sakinlerinin isteklerini dinledi. Pamuk, gün içinde son olarak Karacailyas Futbol Tesisleri'ni gezdi. Tesisin bir takım eksikleri konusunda bilgi alan Pamuk, eksikliklerin ve gerekli tadilatın en kısa sürede tamamlanması için belediye yetkililerine talimat verdi.

Mahallelerine sunulan belediyecilik hizmetleri nedeniyle Başkan Pamuk'a teşekkür eden mahalle sakinleri de geçmişte görmedikleri belediyecilik hizmetlerinin büyük bölümünü son 2 yıl içinde alabildiklerini, özellikle de altyapı anlamında mahallelerinin eksikliğinin büyük ölçüde giderildiğini dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA