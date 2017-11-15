Başkan Pamuk, Bahşişli Vatandaşlarla Buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle sakinlerinin daveti üzerine, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.



Başkan Pamuk, Huzurkent Bahşiş Mahallesi sakinlerinin ve Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan'ın daveti üzerine bölgeyi ziyaret etti. Huzurkent Hoca Ahmet Yesevi Parkı yanında yer alan muhtarlık binası önünde düzenlenen açık hava toplantısında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Pamuk, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda, mahalle sakini kadınlar, yeni bir pazar yeri kurulması ve sağlık ocağı açılmasıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Kimi vatandaşlar da mahalleye bir ortaokul yapılması ve çöp konteynerlerinin yenilenmesi isteklerini iletti. Vatandaşların sağlık ocağı talebi üzerine, bu sistemin kaldırıldığına, yerine aile hekimliği uygulamasının getirildiğine dikkat çeken Başkan Pamuk, yine de konuya çözüm üretmek için yetkili kurumlarla görüşeceğini ifade etti.



Halkı dinledikten sonra bir konuşma yapan Pamuk, "Kaymakamlık ve belediyemizin imkanları ve ilgili yasal mevzuatlar ölçüsünde dile getirdiğiniz talepleri en kısa sürede değerlendireceğiz. Özellikle kadınların dile getirdiği sağlık hizmetiyle ilgili olarak yetkililerle görüşeceğim. Mahalleye pazaryeri kurulması talebiniz için de sizlerin alacağınız ortak karar ne ise bizler de ona göre hareket edeceğiz. Bu hizmetleri sizlere sağlamak için elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda gerekeni yapacağız" dedi. - MERSİN