Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki Kayserili firmaları tebrik ediyorum"
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Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki Kayserili firmaları tebrik ediyorum"

Başkan Palancıoğlu: 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki Kayserili firmaları tebrik ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Kayserili firmaları tebrik ettiğini söyledi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada Kayseri şehrinin sanayi, ticaret, sağlık ve turizm sektöründe ekonomiye yön veren bir bölge şehir olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasında Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yükselişte en önemli pay sahibi olan firmalarımızla gurur duyuyoruz. İnancımız her yıl da bu sayının artarak Türkiye ekonomisindeki katkımızı ve kazancımızı ilerletmektir. Listede yer alan firmaları, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Kayseri firmaları üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürecektir. Özellikle HES Hacılar Elektrik, Kayseri Şeker Fabrikasını, MEGA Metal Firmasını, Hasçelik Kablo Firmasını, istikbal Mobilya Firmasını, Bellona Mobilya Firmasını, YATAŞ Yatak ve Yorgan Firmasını, Sersim firmasını, Boyteks Firmasını, Femaş Metal Firmasını, Boyçelik Metal Firmasını Form Süger ve Yatak Firmasını, Orta Anadolu ve ERBOSAN Erciyas Boru firmasını pandemi sürecinde gösterdikleri başarılarını kutluyorum. 2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri sanayisi inşallah pandemi süreci ve salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir." - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki Kayserili firmaları tebrik ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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