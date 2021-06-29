Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Kayserili firmaları tebrik ediyorum"
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Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Kayserili firmaları tebrik ediyorum"

Başkan Palancıoğlu: 'Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Kayserili firmaları tebrik ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayser Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Turkishtime" tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti.

Kayser Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Turkishtime" tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında yer alan Kayseri firmalarını tebrik etti.

Kayseri sanayisi ve üretimi ile bölgesindeki şehirlere katkı sağladığını ve yön verdiğini belirten Kayser Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Bir sanayi üretiminde en önemli bölüm araştırma ve geliştirme birimidir. Çünkü AR-GE demek yeni gelişmeleri, buluşları ve stratejileri belirler bu da hem kaliteyi artırır, hem de üretimi artırır. Farkındalık oluşturmak, yeni bir ürün oluşturmak üretimin en önemli unsurudur. "Turkishtime" tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri' sıralamasında 9 Kayseri firmasının bulunması son derece anlamlıdır. Aspilsan AŞ. Ar-Ge merkezinde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 içerisinde yer almıştır. Özellikle Aspilsan Enerji, Kayseri Şeker, Yataş, Güven Mühendislik, Bellona, Aydın Mensucat, Boyteks, Kilim Mobilya ve Turkuaz Seramik firmalarını pandemi sürecinde dahi gelişmeye, yeniliklere ve ürün sayısını artırmaya yönelik ar-ge çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kayseri sanayisi inşallah pandemi süreci ve salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir."

KAYSER A.Ş ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, uluslararası piyasada bu firmaların rekabet güçlerinin artarak küresel ekonomide yerlerini alacaklarını böylece Kayserinin ve Türkiye'nin kazanacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan Kayserili firmaları tebrik ediyorum" - Haberler
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