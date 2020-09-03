Başkan Paçacı, belediye paylarının ayrılmasında nüfus sayısının etkisine dikkat çekti
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Başkan Paçacı, belediye paylarının ayrılmasında nüfus sayısının etkisine dikkat çekti

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, belediye paylarının ayrılmasında nüfus sayısının etkisine dikkat çekti.

Başkan Paçacı, belediye paylarının ayrılmasında nüfus sayısının etkisine dikkat çekti
03.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:45

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, belediye paylarının ayrılmasında nüfus sayısının etkisine dikkat çekti.

Başkan Çakmak Paçacı, İller Bankası aracılığı ile belediyelere dağıtılan payların oranlamasında nüfusun büyük etkisi olduğunu, bu nedenle, özellikle Refahiye Belediyesi hudutları içerisinde evi bulunan, esnaflık yapan kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurum ve işyerlerinde çalışan, yıl boyu veya mevsimsel olarak ikamet eden, belediyenin her türlü alt yapı, sosyal ve ekonomik hizmetlerinden faydalananlar başta olmak üzere, ben Refahiyeliyim, ben Hökümetliyim diyen herkesin daha kaliteli hizmet alabilmesi ve ilçemizin daha hızlı kalkınıp gelişmesi için, nüfuslarını, ikamet adreslerini ilçemiz merkezine almalarının büyük önem taşımakta olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, açıklamasında, "5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 5. fıkrası gereğince genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yılın ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye İstatistik Kurumundan alınmak suretiyle, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Kanunun 3. maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanan belediye payları tahsil edilen ayı takip eden ayın sonuna kadar İller Bankasına aktarılır. İller Bankası, payları müteakip ayın en geç onuncu günü mesai saati sonuna kadar ilgili belediyelere gönderir. Kanunda belirtilen orana göre ayrılan belediye payının; yüzde 80'lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20'lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere dağıtıldığından, ilçemizin nüfusunu artırılması elzemdir. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve nüfuslarını ilçemiz merkezine almalarını önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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