Başkan Paçacı: "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur"
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Başkan Paçacı: "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur"

Başkan Paçacı: '19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur.

Erzincan'ın Refahiye ilçe Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde silah arkadaşlarının ve Türk milletinin destekleri sayesinde milli mücadele ruhuyla bir destan yazılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dünyaya bağımsızlığını kabul ettirmiştir. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık yolunda Samsun'da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in gençlere emanet ettiği bu önemli günün 102. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk gençliğinin kendisine emanet edilen bu vatanı, sonsuza dek koruyacağına ve daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. Bizler, gençlerimizin geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor ve bu düşüncelerle Refahiye Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerin kendilerini geliştirmeleri için bir çok projeyi hayata geçireceğiz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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