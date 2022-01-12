Başkan Özyiğit, Yenişehirli minik çevrecilerle bir araya geldi

Yenişehir'de çocuklar atık yönetimini erken yaşlarda öğreniyor

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevreye duyarlı çalışmalarıyla Yeşil Bayrak Ödülü alarak Uluslararası Eko-Okullar arasında giren Zübeyde Anaokulunu ziyaret etti. Okulda minik çevrecilerle buluşan Başkan Özyiğit, "Çocuklarımızın doğru atık yönetimi konusunda küçük yaşlarına rağmen bilinçli bir şekilde hareket ettiklerini gördüm. Farkındalık sahibi ve çevre duyarlılığı yüksek çocuklarımız bize umut veriyor." dedi.

Minik çevreciler Başkan Özyiğit'i, "Atıktan Üretmek Elimizde" yazılı tişörtler giyerek karşıladı. Çocuklarla temiz çevre ve geri dönüşümün önemi ile ilgili sohbet eden Başkan Özyiğit, onlara boyama kitabı da hediye etti. Zübeyde Anaokulu ile işbirliği içerisinde olduklarını ve gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Abdullah Özyiğit, çocukların Yenişehir Belediyesi Akademide atık yönetimi eğitimleri aldıklarını da ifade etti.

"Bu bilinci tüm topluma yaymamız gerekiyor"

Çocukların bilinçlendiğini ve ailelerini eğittiğini belirten Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi tarafından yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Zübeyde Anaokulundayız, burası bir Eko-Okul. Eko-Okul çok anlamlı bir kelime çünkü dünyamız hızlı kirlenmeye devam ediyor. Bu kirlenmeyi önlemenin tek yolu bilgi ve bilinç. Bu bilginin de daha erken yaşlarda, anaokullarında alınması gerekiyor.Zübeyde Anaokulu, Yeşil Bayrak almış ve atık yönetimini gerçekleştiriyor. Çocuklarımız bilinçleniyor ve ailelerini eğitiyor, burada öğrendiklerini ailelerine aktarıyorlar.Bu bilinci tüm topluma yaymamız gerekiyor." diye konuştu.

"Karbon salınımını sıfır noktasına kadar düşürmek için bir gelecek projeksiyonumuz var."

Avrupa Belediye Başkanı Sözleşmesi'ni imzaladıklarını hatırlatan Başkan Abdullah Özyiğit şunları söyledi: "Yenişehir Belediyesi olarak iklim ve enerji konusunu çok önceliyoruz. Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık ve 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 düşüreceğimizin sözünü verdik. Bunun devamı var, karbon salınımını sıfır noktasına kadar düşürmek için bir gelecek projeksiyonumuz var. Dolayla bu konuda çalışıyoruz. Tüm dünyanın ortak bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Kendimizden, yaşadığımız yerden başlayacağız. Sağlıklı bir dünyayı hep birlikte var edeceğiz. Başlangıç noktası anaokulları, bu güzel eğitimler için emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın da yolu açık olsun."

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