Başkan Özyiğit, Karma El Sanatları ve Resim Sergisi'nin açılışını yaptı

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı sergide geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birçok çalışma da yer aldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Karma El Sanatları ve Resim Sergisi'nin açılışını yaptı. Kursiyerlerin el sanatları, dekoratif ev tekstili, resim, ahşap rölyef ve takı tasarım dallarında yaptıkları birbirinden güzel eserleri Yenişehir Belediyesi Özgecan Gençlik Merkezi'nde sergilendi.Serginin açılışına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fethiye Güngör, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren,kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her yaştan kursiyerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Özyiğit, "Hepinizin emeğine sağlık, üretmek her zaman çok kıymetli. Özellikle sanata dair iş yapmak, sanatsal içeriği olan işler yapmak çok daha kıymetli, bu tesislerde daha güzel işler yapacağız" dedi.

Sergiyi gezen Başkan Abdullah Özyiğit, kursiyerlerin yaptığı eserlerin satışı için yer tahsisi konusunda da destek vereceklerini söyledi.

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