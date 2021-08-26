BAŞKAN ÖZLÜ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
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BAŞKAN ÖZLÜ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

BAŞKAN ÖZLÜ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

BAŞKAN ÖZLÜ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 milyon euroluk yatırım yaparak hem kapasitesini artıran hem de istihdama katkı sağlayan Nobel İlaç fabrikasının yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 milyon euroluk yatırım yaparak hem kapasitesini artıran hem de istihdama katkı sağlayan Nobel İlaç fabrikasının yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldı. Başkan Özlü, Düzce'ye yatırım yapan ve istihdama katkı sağlayan iş insanlarının destekçisi olduklarını söyledi.

İlaç sektörünün köklü firmalarından Nobel İlaç fabrikasının 12 Bin metrekarelik yüksek potensli ürünlerin üretim alanı binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. 50 ülkeye ihracat yapan firmanın yeni üretim binasının temel atma törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yanı sıra Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, Bilimsel Operasyonlar Direktörü Ömer Hulki Ocak ve Fabrika Direktörü Şener Karaoğlu katıldı.

"İYİ VE GÜZEL OLANIN DESTEKÇİSİYİZ"

2 bin metrekare kapalı alanı olan akıllı üretim binasında düşük dozlu ancak yüksek etkili ürünler üretilerek uluslar arası alanda piyasada yerini sağlamlaştıracak olan Nobel firmasını yatırımından dolayı tebrik eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " İlimizde küçük bir işletme olarak başlayan ardından 450 kişiye istihdam sağlayarak uluslar arası alanda önemli yere sahip olan Nobel İlaç firmasının yeni yatırımının hayırlı olmasını diliyorum. Firma hem ilimizin adını duyururken hem de istihdama katkı sağlıyor. Yeni üretim binası ile 150 kişi daha istihdama katılacak. Düzce'mize yatırım yapan, doğru ve güzel olan her işin yanında ve destekçisi olacağız" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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