Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret
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Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret

Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek Düzce hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir yandan şehirde yapılan yatırımları ve çalışmaları incelerken, bir yandan da ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz'ı ve kamyoncu esnafını ziyaret ederek Düzce'de yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca şoförlerimizin yaşadığı sorunlar ve talepleriyle alakalı istişarelerde bulunulurken, kooperatifi faaliyetleri, lojistik sektörünün can suyu olan ulaştırma alanındaki hedefleri konuşuldu.

Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, "65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl başkanı Mustafa Keskin'e yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret
Başkan Özlü'den kamyoncu esnafına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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