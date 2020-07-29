Başkan Özlü: "Burada bir yol değil bir şehir inşa ediyoruz"
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Başkan Özlü: "Burada bir yol değil bir şehir inşa ediyoruz"

İlçede gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Sadece bir parke yol çalışması yapmıyoruz, aynı zamanda bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Özlü:
29.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:54

İlçede gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Sadece bir parke yol çalışması yapmıyoruz, aynı zamanda bir şehir inşa ediyoruz" dedi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Fatih Mahallesi Haber Sokak ve Yeşil Doğa Sokak'ın Tınaztepe Caddesi'ne bağlanan kısmında, kavşak düzenleme ve parke yol çalışması, Döngel Mahallesi Metehan Sokak'ta ise sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de sık sık yapılan çalışmaları yakından takip ederek, zaman zaman yardım ettiği ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özlü, incelemeler sırasında vatandaşlardan gelen talep üzerine Metehan Sokak ve Özlü Sokak'ın kesiştiği boş alana park yapılması yönünde ekibine talimat verdi.

Başkan Özlü daha sonra bedensel engelli vatandaşların kullanması amacıyla ilçe genelinde yapılan baskılı beton kaldırım çalışmalarını inceledi. Barbaros Mahallesi'nde devam eden çalışma alanını inceleyen Başkan Özlü, "Şehirlerde bedensel, ortopedik ve görme engelli vatandaşlarımızın en çok yaşadığı sorun kaldırımlardır. Başiskele Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onları destekleyici hizmetler vermek için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Aslında biz burada sadece bir parke yol çalışması yapmıyoruz, aynı zamanda bir şehir inşa ediyoruz. Parke taşını koyarken çok özenli bir şekilde bir parke taşı koyduğumuzu değil, aslında bir şehir inşa ettiğimizi unutmayacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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