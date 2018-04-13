Başkan Özgökçe Polis Memurlarıyla Bir Araya Geldi

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis memurlarıyla bir araya geldi.

İskele Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Özgökçe, gücünü halktan ve kanunlardan alan polisin görevini her zaman fedakarca yaptığını belirterek, canını hiçe sayarak kutsal görevini yerine getiren polisin toplumun güven ve takdirini kazandığını kaydetti.

Ülkenin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükunetin demokratik kurallar içerisinde sağlanması, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmenin polisin görevleri arasında olduğunu anımsatan Özgökçe, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden memleketin huzuru ve emniyeti için bu görevi icra ederken, bu vatan için her şeylerini geride bırakarak çalışan polisimize teşekkürü bir borç biliriz. Sizler, cennet vatanımızın en ücra köşelerinden biri olan serhat şehrimiz Van'da bu kutsal görevi icra ederken, başta terör örgütleri olmak üzere memleketin huzurunu bozmak isteyen unsurlara karşı canla başla çalışıyorsunuz. Van halkı, muhabbetin, kardeşliğin, huzurun oluşması anlamında daima polis teşkilatının yanında olmuştur. Bundan sonra da inşallah hep polisimizin yanında olacaklardır."

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek de Van'daki vatandaşlar ve kurum müdürlerinin polis teşkilatına yakınlıklarından büyük bir onur duyduğunu belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.