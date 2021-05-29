Başkan Özgan, vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkan Özgan, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Özgan, vatandaşlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi.

Kozan belediye başkanı Kazım Özgan, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Özgan, "Hizmet aşkıyla başladığımız bu görevde yapılabilecek hizmetlerin yanında yapılamaz denen işleri de bir bir gerçeğe dönüştürdük. Bu memleketin bir evladı olarak halkımızla iç içe olup, onların istek ve taleplerini değerlendirerek günlük değil kalıcı hizmetler yapma gayreti ile dün olduğu gibi bugün de çalışıyoruz. "dedi.

2004 yılında yönetime geldiklerinde Kozan'da akşam saat beşten sonra hayattın bittiğini belirten Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Şimdi ise elbette öyle değil. Atatürk Parkı ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi parklarımız başta olmak üzere Kozan Kalesi, Dağılcak Mesire Alanı, baraj kıyısı ve İskele Kafe, Sodes Düşler Alemi, Konaklar, Tarihi çarşılarımız ile sayamadığımız birçok mekanımız sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Bugünlerde pandemiden dolayı hareketliliğin çok az olduğunu belirten Kazım Özgan, "2004 yılından başlayarak Kozan'ımıza kazandırmış olduğumuz hizmetler ilçemizin sosyal yaşam kalitesi artmıştır. Bugün ise Millet Bahçesi gibi şehrin kalbi olan bir mekanı Kozan halkına kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kozan'ımız bağrında her daim yiğit evlatlar yetiştirmiştir. Bu şehrimiz insanları da hizmetlerin en güzelini hak ediyor" ifadesi ile duygularını dile getirdi.

Vatandaşlar ise, "Seçimden seçime değil her daim aramızda olan bir başkan istiyoruz. Sayın başkanı da Kozan'a kattıkları için tebrik ediyoruz" dediler. - ADANA

Başkan Özgan, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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