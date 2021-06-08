Başkan Özgan, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Başkan Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret etti Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret etti Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Özgan Orak ile ekin biçen vatandaşlara yardım ederek ellik takarak orak ile ekin biçti bereketli olsun dedi.

Başkan Özgan, "Hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarı taşıyacağız. Kırsal mahallelerimize sağladığımız hizmetler artarak devam edecek. " dedi.

Belediye meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Ergenuşağı ve Işıkkaya mahallelerini ziyaret eden Başkan Özgan, yapılan hizmetler ile yapılacak çalışmaları yerinde planladı, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi.

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Başkan Özgan, "Bizi, örnek bir misafirperverlikle ağırlayan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için bu yola çıktık. Günü kurtaracak siyaset yapmadık, yapmayacağız. Söz verdiğimiz her işi yapıyoruz, tutamayacağımız sözler de asla vermiyoruz. Her zaman uzun vadeli planlamalarla milletimize en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. "şeklinde konuştu.

Başkan Özgan Işıkkaya mahallesinde ekin biçen vatandaşları da ziyaret ederek eline ellik takarak orak ile ekin biçip bereketli olması temenninde bulundu.

Kaynak: Habermetre