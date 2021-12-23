KOZAN, ADANA (Habermetre) - Başkan Özgan'dan çalışanına 2022'ye girerken promosyon müjdesi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlara bölgede en yüksek banka promosyonu için banka yöneticileriyle protokol imzaladı.

Protokole göre kişi başı 7 bin 600 lira promosyon alacak. Promosyon alacakları Ocak maaşı ile birlikte çalışanın hesabına geçecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan Halk Bankası Kozan Şube müdürü Veysel Ahmet Alyamaç ile protokol ima töreninde yaptığı açıklamada ; "Maaşları mümkün olduğunca yüksek tutmak ve promosyondan en üst seviyede yararlanılmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Özgan, "Belediyemizde mali disiplini sağlamaya çalışmamızın nedenleri; çalışanımıza zamanında maaş vermek, maaşı mümkün olduğunca yüksek tutmak ve halkımıza hizmet edebilmektir. Banka yöneticileriyle çok zorlu görüşmeler yaptık. İhale usulü yapılan süreçte en yüksek promosyon ücretini veren Halk Bankası oldu. Kozan Belediyesi olarak bölgede en yüksek promosyonu Kozan Belediyesi aldı. " dedi.

23. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet