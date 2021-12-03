Başkan Özen'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı; "Bugün gözümüz görebilir, kulağımız duyabilir, konuşabiliriz, yürüyebiliriz. Sağlıklı ve dinç bir insanın yapması gereken her şeyi birçoğumuz yapabiliriz. Ama ya yarınımız? Yarına engelli olmayacağımız bir garantisi var mı? Hepimize düşen görev, engellilerimizi anlamak, onlara destek olmak, yerel yönetimler olarak da hizmet üretirken engellilerimizin ihtiyaçlarını gözetmektir. Son yıllarda devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların gayretleriyle engellilerin sorunlarının çözümü konusunda ilerleme sağlandı. Ancak yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Sapanca Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şehir merkezlerinde kaldırımlarımızda yürüme ve görme engelli vatandaşlar tarafından kullanılması için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilçe genelinde yapılmaya devam etmektedir. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi engellilerimize akülü araba, tekerlekli sandalye ve engelli vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere engelli hasta nakil aracı, akülü araç şarj istasyonu, engelli parklarımız gibi hizmetlerini sağlıyoruz. Yine engellilere yönelik tüm projelere destek olmaya özen göstermekteyiz. Bu düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı güzel bir dünya kurabilme ümidiyle, engellilerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve engelsiz bir dünya diliyorum" ifadelerini yer verdi.

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