Başkan Özen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresine Katıldı

16.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:45

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları ile 31 ülkeden 110 yabancı konuk katıldı. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in de katıldığı etkinlik, belediyelerin stantlarının yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Açılışım ardından kongreye geçildi.

Başkan Özen; "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu toplantılar ülkemiz adına önem taşımaktadır. Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojiler, belediyelerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunmalarına imkân tanımaktadır. Belediyelerimiz ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi belediye hizmetlerinde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimini ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.Ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından katılan uzmanların ve yerel yöneticilerinin görüşlerini sunduğu toplantının tüm katılımcılara hayırlı olmasını dilerim" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler