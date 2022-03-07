Başkan Özdemir: "Ortak amacımız Havza'ya hizmet etmek"

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - SAMSUN (İHA) – Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Hepimizin ortak amacı Havza'ya hizmet etmek" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin'den oluşan heyet genel kurul sürecini tamamlayan Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası'na gidilerek burada yeni başkan seçilen Vahit Yılmaz ile görüşen heyete, Yılmaz hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler vererek ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Heyet daha sonra Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek burada oda başkanı Cesur Şahin ile görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir oda ziyaretlerinde yapmış olduğu konuşmalarda her iki başkana da görevlerinde başarılar dileyerek, "Hepimizin ortak amacı Havza'ya hizmet etmek. Bunun için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz. İlçemiz için yapılacak olan iş birliği ilçemize daha güçlü şekilde hizmet etmek demektir. Genel kurul sürecini tamamlayan değerli başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Politika