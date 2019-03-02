Başkan Özcan, 150 Projesini Açıkladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Ak Partiden yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Özdilek Özcan, düzenlediği proje tanıtım programında yeni dönemde yapmayı hedefledikleri 150 projeyi vatandaşlarla paylaştı.

Niksar Belediyesi Düğün salonunda düzenlenen 'Proje Tanıtım Programı'na, Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olan Belediye Meclis Üyesi ve İl genel Meclisi Üyesi Adayları, İlçe yöneticileri, kamu ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda Başkan Özcan, ilk olarak 15 başlık altında toplamda 150 projelerini açıkladı.

Başkan Özcan 150 projeyi 15 başlık altında topladıklarını belirterek; "4,5 yıl içerisinde söz verdiğimiz projelerimizin %90'nı tamamladık. Geriye kalan %10'luk kısmını ise başlattık ve çalışmalarımız devam ediyor. 2014 yılında sizlerin vermiş olduğu destek ile hizmet etmeye başladık. İnşallah sizlerin yine destekleri ve dualarıyla biz bu hizmetlere devam etmek istiyoruz. Niksar'ımızı en güzel şehir yapmak istiyoruz. Nikar ilçemizi turizimde, kalkınmada, tarımda, modern şehircilikte en iyisini yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

150 Proje içerisinde en önemli projemiz alt yapı projemizdir diyen Başkan Özcan; "Şehre değer katacak şehrimizdeki bütün sıkıntılarımızı çözecek yaklaşık 80 km alt yapı kanalizasyon, 194 km içme suyu, arıtma tesisi ve irsale hatlarımızın komple yenilenmesi, 5 adet yeni depo v e üç adet mevcut deponun ıslahı ile birlikte sekiz tane depoyu birbirine bağlayan bağlantı hatları dahil ve bunları kontrol eden scada sistemi dediğimiz elektronik vanaların da içinde bulunduğu bir proje. Bu proje iki ayaklı içme suyu ayrı kanalizasyon ve arıtma tesisi ayrı. İçme suyu dediğimiz 194 km lik kısım yaklaşık olarak söylüyorum 6 Milyon Euro civarında, diğer kısmı kanalizasyon ve atık su kısmı da 29 Milyon Euro civarında bir proje, totalde 35 Milyon Euro'luk bir proje bunun TL karşılığı ise 210 Milyon lira. Bu projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesi, yüzde 6'sı Çevre Şehircilik Bakanlığı hibesi, yüzde 9'luk kısmını da Niksar Belediyesi İller Bankasından kredi kullanarak inşallah Haziran ayı içerisinde ihalesi başlayacak" dedi.

Başkan Özcan'ın 15 başlıkta topladığı projeler ise; Altyapı projeleri, Yatırım/istihdam projeleri, Sosyal/kültürel projeler ve yayınlar, Koruma projeleri, Eğitim projeleri, Sağlık ve spor projeleri, Ulaşım altyapısı, Yenilenebilir enerji projeleri, Halkla ilşkiler, Çevre sağlığı projeleri, Kamulaştırma projeleri, Yeşil alan peyzaj projeleri, Belediye/bakanlıklar arası ortaklaşa yürütülecek projeler, Devam edecek projeler, Prestij projeler şeklinde oldu.

Programın sonunda Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyesi adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA