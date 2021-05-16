Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret
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Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret

Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, hastalıktan iki oğlunu kaybeden ve 2010 yılında yılın annesi seçilen Feyruz anne ve tek başına yaşamlarını sürdüren Bal kardeşleri ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, hastalıktan iki oğlunu kaybeden ve 2010 yılında yılın annesi seçilen Feyruz anne ve tek başına yaşamlarını sürdüren Bal kardeşleri ziyaret etti.

Hakkari'nin il, ilçe ve köylerde onlarca vatandaşı evlerinde ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşları evlerinde edip Ramazan bayramlarını kutlayarak sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Kent merkezinde de aile ziyaretlerinde bulunan vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Başkan Özbek, "Bugün Seyit Feyruz anneyi ve engelli kızı Nezahat Taşçı'yı ziyarette bulunduk. Feyruz anne daha önce 2 oğlunu bu hastalıktan dolayı kaybetmiş şu anda da Kızı Nezahat aynı hastalıktan mücadele etmekte.

Cefakar Feyruz anne 2010 yılında Hakkari'de yılın annesi seçilmiş. Nezahat kızımıza Allah'tan şifalar diliyor. Feyruz anneye de Allah'tan sabır diliyoruz.

Ayrıca Bulak mahallesinde yaşayan ve hayatlarını tek başına sürdürmeye çalışan Rahmi ve İslam kardeşleri evlerinde ziyaret ettik" dedi.

(Feyzullah Taş/ İHA)

Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret
Başkan Özbek'ten yılın annesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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