Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı
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Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı

24.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:11
Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, makamdan değil yerinde yönetim anlayışı ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, makamdan değil yerinde yönetim anlayışı ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Fatih Mahallesi ve İstiklal Mahallesi Güngören Mevkiinde mahalle muhtarları ve ilgili belediye personelleriyle birlikte ziyaret eden ve vatandaşları dinleyerek istek ve şikayetlerini not alan Başkan Öz, "Gece gündüz yada soğuk sıcak fark etmeden halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mahalle ziyaretlerimiz ile halkımızı dinleyen ve onların sorunlarına çözüm arayan anlayışımız gereği sokaklardaydık. Mahalle sakinlerimizin halini hatırını sorduk, taleplerini dinledik; mahallemizin ihtiyaçları noktasında notlarımızı aldık" dedi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı
Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı
Başkan Öz'den makamda değil yerinde yönetim anlayışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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