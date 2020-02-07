Başkan Oprukçu muhtarlarla bir araya geldi

07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:46

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu düzenlediği birlik ve beraberlik programında muhtarlarla bir araya geldi.



Muhtarların hizmetler noktasında çözüm ortağı olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Hüseyin Oprukçu, "Siz değerli muhtarlarımızla bir arada olmanın onurunu, şerefini yaşıyorum. Birlik ve beraberlik rahmetin adıdır. Rabb-ül Alemin'in rahmetinden bir fazla nasiplenmek istiyorsak birbirimizi sayacak, sevecek ve mutlaka birbirimize sahip çıkacağız" dedi.



"Sizler Hüseyin Oprukçu'nun mahallelerdeki yol arkadaşlarısınız"



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, hemşehrilerimiz, siz değerli muhtarlarımız ve yol arkadaşlarımız 31 Mart seçimlerinde bir ders verdi bu dersi herkes evirip çevirip okuyabilir, alabilir veya almayabilir o benim sorunum değil. Ben Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu olarak hemşehrilerimize, siz değerli muhtarlarımıza çok şey borçluyum, bir iade-i itibar yaptınız, şereflendirdiniz o şerefi biz hizmetlerimizle taçlandırmak zorundayız. Her halükarda ben yol arkadaşlarımla beraber şeref abidesi olabilecek nitelikte hizmetleri Ereğli'de yaparım, yapacağım. Rutin hizmetlerimizde gayretimizi hepiniz görüyorsunuz. Biz sizlerin hizmetkarıyız, sizler Hüseyin Oprukçu'nun mahallelerdeki yol arkadaşlarısınız, temsilcilerisiniz. Muhatabınız ben olduğum kadar şube müdürlerim de sizin muhatabınız, sizlere gerekli ilgi ve alakayı göstereceklerdir sözleriyle bizim işimiz hizmet, sizler de hizmet yürüyüşümüzün bir parçasısınız" dedi.



"Biz helva da deriz halva da ama helva yiyelim istiyoruz"



Kendisine 'Akhüyük'e kuyu açıyorsun acelen neydi' dediklerini ifade eden Başkan Oprukçu, "Hatta birisi yazmış etüt filan yaptırdın mı diye. Adamın kendinden haberi yok, MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü)'ne 2013'te yaptırdığımız jeofizik etüt var, onun raporu var, o rapor çerçevesinde hareket ediyoruz. Soruyorlar Akhüyük'te sıcak su var mı yok mu? Bir zahmet git bak ya da belediyenin sosyal medya hesaplarını bir tara görürsün bir şeyler orada. Aralık ayında kışın ortasında suya giren vatandaşları görürsün ama yok, adamın geçinmeye gönlü yoksa o adamla da bizim uğraşacak ne halimiz ne de vaktimiz var. Helva da deriz havla da ama biz helva yiyelim istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım istiyoruz. Bir dua için Kaf Dağı'nın arkasından kar getir deyin, o dağı bulur o karı getiririm. Bütün derdimiz bu arkadaşlar" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA