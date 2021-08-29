Başkan Oprukçu: "Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız"
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Başkan Oprukçu: "Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız"

Başkan Oprukçu: 'Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kurtuluş Savaşı'nın gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken, ecdadın kahramanlık destanları ve tarihi hatıraları olduğunu belirterek, "Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacak, yaşatacağız" dedi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Kurtuluş Savaşı'nın gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken, ecdadın kahramanlık destanları ve tarihi hatıraları olduğunu belirterek, "Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacak, yaşatacağız" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Oprukçu Büyük Taarruz'un, türlü entrika ve oyunlarla Türk milletini yurttan etme emelleri olan düşmanlarla birlikte içerideki hainlere karşı vatanını müdafaa eden aziz milletin tarihe mal olmuş destansı bir mücadelesi olduğunu dile getirerek, "Ecdadımızın onurlu bağımsızlık ve istiklal mücadelesi tüm dünyaya ders olacak nitelikte zafere ulaşmıştır. Zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, topraklarımızda gözü olanlara karşı Anadolu'nun ilelebet bir Türk yurdu olarak kalacağının ilanı olmuştur. Kurtuluş Savaşımız; sebep ve sonuçları ile gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken, ecdadımızın kahramanlık destanları ve tarihi hatıralarıdır. Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacak, yaşatacağız. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimizi her zaman daim kılarak dışarıdaki düşmanlara ve içerideki hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemiz bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da yangın ve sellerle acısını sarmaya devam ediyor. Tüm bunların yanında 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. yıldönümünün onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah varlığımızı ve birliğimizi daim etsin. Salgınlardan, afetlerden ve felaketlerden Rabbim bizi korusun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Oprukçu: "Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız" - Haberler
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